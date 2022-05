Pkw kollidiert mit Lkw: Frau in Wrack eingeklemmt

Zu einem schweren Verkehrsunfall musste Mittwochmittag ein Großaufgebot an Einsatzkräften ausrücken. Aus unbekannter Ursache kollidierten ein Pkw und ein Lkw auf der L518 im Bereich der Autobahnauffahrt zur S36 in der Gemeinde St. Marein-Feistritz miteinander. Die Lenkerin wurde bei dem Unfall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.