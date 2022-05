Die Herausforderung Betriebsübergabe meistern

Zwischen 500 und 700 Unternehmen sind es, die in Tirol jährlich den Besitzer wechseln. Die Zahl ist relativ konstant, „auch in den nächsten Jahren rechnen wir damit, dass das so bleibt“, sagt Theresa Neuner, Teamleiterin vom Gründerservice in der Wirtschaftskammer Tirol. 2020 waren es 663 Betriebe, die übergeben wurden. Wenn in einem Familienunternehmen die nächste Generation zum Zug kommt, sind die Übergeber laut Neuner in drei Viertel der Fälle im pensionsfähigen Alter. Führen andere Personen das Unternehmen weiter, „spielt das Alter auch eine Rolle, aber keine so große“.