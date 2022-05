2 Millionen zu wenig: Irres Wettbieten um Baugrund

Quadratmeter kostet in Kitzbühel im Schnitt 1477 Euro

Dem Mittvierziger bleibt keine andere Wahl, weiter die Augen nach seiner Traumwiese offenzuhalten oder sich mit einem kleineren Grundstück zu begnügen. Dabei zählt Tirol eindeutig zu den teuersten Pflastern in Österreich. Die Grundstückspreise zogen seit Beginn der Corona-Pandemie weiter kräftig an. In der Stadt Kitzbühel liegt der Preis pro Quadratmeter im Durchschnitt bei 1477 Euro, in Innsbruck bei mehr als 1040 Euro.