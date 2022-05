Alk-Unfall: Entsetzen nach Tod der 17-Jährigen

Der Lenker, obwohl erheblich verletzt, schleppte sich bis zum nächsten Haus. In Dunkelheit, gut 700 Meter weit. Das ist gleich neben dem Stift Rein - warum er diese Strapazen auf sich genommen hat, wird am Unfallort vorstellbar. Denn das Handy hat genau an dieser Stelle keinen Empfang. Bewohner des Mehrparteienhauses alarmierten Hilfe. Die kam für die 17-Jährige zu spät; die junge Frau starb vor Ort.