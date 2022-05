Serbischer Reisebus blieb in Kehre hängen

Der Lenker eines serbischen Reisebusses hat am Sonntag die falsche Ausfahrt genommen: In einer Kehre in Goldegg blieb das tonnenschwere Gefährt einfach hängen. Einsatzkräfte, darunter auch die örtliche Feuerwehr, rückten aus. Wie sich herausstellte, wies der Bus einen Defekt an der Hinterachse auf.