Radlerin fuhr ihrem Partner auf: schwer verletzt

Dass Abstand halten nicht nur für Autofahrer wichtig ist, zeigt ein Fahrradunfall am Sonntag in Straden (Bezirk Südoststeiermark): Gegen Mittag war ein Paar aus Vöcklabruck (OÖ) mit Fahrrädern auf der L 256 von Sankt Anna am Aigen kommend in Richtung Hof bei Straden unterwegs.