Mann unterschrieb Heiratsurkunde statt Kaufvertrag

51-Jähriger mit zwei Frauen verheiratet

Auf die Frage der Richterin, für wie viele Kinder er derzeit unterhaltspflichtig sei, erwidert er: eines. Keiner Schuld bewusst ist er sich auch des Vorwurfs der Mehrfach-Ehe. So soll der Mostviertler 2009 eine Frau in Indonesien geehelicht haben, 2014 dann eine andere in Südafrika, mit der er bis dato eine Fernbeziehung führt.