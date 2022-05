„4Minus1“: Fiktion mit starkem Realitätsbezug

2025 – die Europäische Union ist im Zerfall begriffen. Ihre Mitgliedsstaaten werden von Wirtschaftskonflikten und Bürgerkriegen heimgesucht, die Menschen gehen sich gegenseitig an die Gurgel. Nachdem auch Bomben in Innsbruck detonierten, finden sich drei Menschen aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten in einem Keller wieder. Gefangen. Bald schon stellen sich Hunger und Durst ein. Die Frustration steigt. Kein Wunder, ihre unterschiedlichsten Persönlichkeiten prallen aufeinander. So sehr, dass sie sich gegenseitig bekämpfen. Was sie nicht wissen: In diesem Kellerkomplex lebt eine obdachlose Frau. Und nur sie kennt einen geheimen Ausweg.