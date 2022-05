Darum regnet es derzeit Landes-Auszeichnungen

Corona hat Verleihungen verzögert

In den letzten Wochen kam es gefühlt am laufenden Band zu Verleihungen in der Landeshauptstadt. Da fragt sich so mancher Steirer: Wie kommt es zu dieser Flut an Auszeichnungen? „Es gibt heuer nicht mehr Auszeichnungen als sonst. Durch Corona haben sich nur die Überreichungen verzögert, wodurch es aktuell gefühlt mehr Verleihungen gibt“, erklärt Michael Tiefengruber, Leiter des Landesreferates Protokoll und Auszeichnungen. 78 Landes-Ehrenzeichen an der Zahl waren es seit November 2021 - Berufstitel und Co. nicht mitgerechnet.