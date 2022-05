OP-Wartelisten in der Steiermark immer länger

Fast 35.000 stationäre Operationen gab es vor der Pandemie in der Chirurgie der Landeskrankenhäuser, 2021 waren es um knapp ein Viertel weniger, also 26.500 Eingriffe. Der Rückgang in der Inneren Medizin beträgt 16 Prozent, in der Kinderheilkunde 15 Prozent.