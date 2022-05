Tirol: Opferstockdiebe bei Leichenkapelle entlarvt

Coups in mehreren Kirchen

Die beiden Verdächtigen, bei denen für Opferstockeinbrüche typisches Werkzeug sowie Bargeld sichergestellt werden konnten, zeigten sich laut Polizei geständig, am Dienstag mehrere Kirchen in Tirol heimgesucht zu haben. Dabei hätten sie Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro erbeutet. Entsprechende Anzeigen folgen.