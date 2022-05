Song Contest Party mit Stargast Thomas Forstner

Nach einer Zwangspause aus wohlbekannten Gründen gibt es pünktlich zum Grossereignis - heuer in Turin - einen repräsentativen Querschnitt aus mehr als 60 Jahren Song Contest. Und an diesem Freitag, den 13. Mai, begrüßt Eboard-Chef Gert Prix einen besonderen Stargast in Klagenfurt: Thomas Forstner war 1989 und 1991 für Österreich am Start.