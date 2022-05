Mit diesen Tipps überleben Sie den Frühjahrsputz

Saubere Wohnung plus Psychohygiene in einem

Der Frühling schreit danach: Es ist Zeit für einen Neubeginn. Auch die Wohnung soll wieder in neuem Glanz „auferstehen“ nach dem Winterschlaf. Doch eine geputzte Wohnung tut uns das ganze Jahr über gut: Die Forschung hat gezeigt: Wer mindestens einmal die Woche putzt, senkt das Risiko, an Depressionen zu erkranken, um bis zu 20%.