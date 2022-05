Älteste Musikschule hat nun jüngsten Direktor

Hier treffen Tradition und Moderne aufeinander: Die Musikschule St. Pölten blickt als älteste ihrer Art in Österreich auf eine lange Tradition zurück. Bekannte Persönlichkeiten wie Schauspielerin Veronika Polly oder Primaballerina Karina Sarkissova haben hier die Schulbank gedrückt. Neu an der Spitze und damit künftig für die Geschicke der größten Musikschule in NÖ zuständig ist seit 1. April Lukas Schönsgibl.