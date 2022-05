Lkw übersehen: Alkolenker in Graben katapultiert

Ereignet hat sich der Unfall gegen 6.30 Uhr in Sankt Veit in Defereggen. Ein 36-jähriger Einheimischer fuhr mit einem Lkw samt Anhänger auf der Defereggentalstraße in Richtung St. Jakob. Gleichzeitig wollte der 52-jährige Autolenker mit seinem Pkw vom Ortsteil Bruggen kommend auf die L25 einbiegen.