Magische Momente beim erfolgreichen „Heimspiel“

Familie im Publikum

Besonderes Highlight für die beiden Mental-Magier war die familiäre Unterstützung im Publikum. In St. Pölten verfolgten die Eltern von Amélie mit freudestrahlenden Augen die Show, am Freitag schauten Thommys Eltern in Grafenegg vorbei. „Damit haben wir unsere Tour gleich auch für Familientreffen genutzt“, schmunzelt Amélie. Der Stolz der Eltern war bis zur Bühne spürbar. Im Anschluss an die Shows wurde natürlich gefeiert. Jetzt steht erst einmal Packen auf dem Programm. Bereits am Donnerstag geht es ab in den Flieger nach Amerika. Dort wartet schon am Freitag der nächste Auftritt in Kalifornien, es folgen San Diego und auch Kanada. Ab 25. Mai begrüßt das Magier-Duo dann wieder ihr Publikum auf der großen Las-Vegas-Showbühne.