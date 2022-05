FH Kufstein präsentierte Angebote und Führungen

Aktives Angebot für Interessierte

Mit Schnuppervorlesungen und geführten Rundgängen durch den Campus und die technischen Labore gab man Interessierten einen umfassenden Einblick in ihr mögliches neues Studium. Die individuellen Gesprächsmöglichkeiten mit den Lehrenden und Studierenden boten sich für persönliche Fragen an. „Das Open House war sehr informativ für mich. Ich habe mich direkt nach meinem Besuch auf meinen Wunschstudienplatz beworben und freue mich, wenn es mit dem Studium an der FH Kufstein Tirol klappt“, so ein Interessent.