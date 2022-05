Maibaum drohte auf Gastgarten zu stürzen

Das hat mit Tradition wenig zu tun: In mehreren Ortschaften wurden umgesägte Maibäume liegen gelassen, obwohl deren Stämme teils sogar in die Straße hineinragten. In Wiener Neustadt waren zwar keine Rowdys am Werk, doch die Lage war nicht minder brenzlig. Schanigarten-Besucher waren in akuter Gefahr!