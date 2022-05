Die „Aussteiger“ sind heiß begehrt

Wie Lafnitz, das U19-Team-Goalie Elias Scherf weiter von Hartberg ausleihen will (Coach Semlic: „Wir basteln an einer Win-Win-Lösung“), ist auch Kapfenberg am Werken: In Innsbruck wurde bei Ex-Spieler Stefan Meusburger vorgefühlt, doch der weiß nicht, ob er nach schwerer Verletzung seine Karriere überhaupt fortsetzen kann.