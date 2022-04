LH Günther Platter bekommt neuen Pressesprecher

Der Landeshauptmann dankte seiner scheidenden Sprecherin, die in den vergangenen vier Jahren federführend für die Kommunikationsagenden in seinem Büro verantwortlich war, für ihren „Einsatz in den letzten - mitunter sehr herausfordernden - Jahren und die gute Zusammenarbeit“. Die Ötztalerin will sich in den kommenden Monaten beruflich neu orientieren.