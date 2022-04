Mitarbeiter-Suche: Firmen müssen Zuckerln bieten

„Auch um die Familie des Mitarbeiters kümmern“

Bei der Pletzer Gruppe (1500 Mitarbeiter) in Hopfgarten im Brixental füllen die „Benefits“ eine ganze A4-Seite. „Als Familienunternehmen gehört es zu unseren Werten, dass wir uns auch um die Familien der Mitarbeiter kümmern“, verrät Sabina Hutter (Leiterin Human Resources) das Motto. Und so sind die Kinder bei den firmeninternen „Hüpfzwergen“, teils erhalten Lehrlinge das Mittagessen gratis und im Juni kommt zum Feierabend ein Fitnesstrainer ins Unternehmen. „Es ist ein Kreislauf, all das kommt als Einsatz der Mitarbeiter zurück.“