Achenseebahn: Ein Tiroler Kulturgut lebt weiter

Am Samstag heißt es Start frei für die legendäre Achenseebahn. Dann geht es an den Wochenenden dreimal täglich von Jenbach zur Haltestelle „Seespitz“, ab 4. Juni auch wochentags - mit Ausnahme am Dienstag. In der Hauptsaison, die von 25. Juni bis 18. September läuft, wird die Strecke fünfmal pro Tag bedient.