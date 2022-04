Jubelsturm der Bikerszene um Dopplerhütten-Revival

Geburtstag, Ostern und Weihnachten an nur einem Tag, so fühlte sich offenbar die Nachricht vom Revival der Dopplerhütte auf der Neuwaldegger Straße in Königstetten, Bezirk Tulln, bei allen eingefleischten Bikern im Land an. Ein Jubelsturm fegte nach Bekanntwerden der Nachricht durch die Szene, und auch die verantwortliche Unternehmerfamilie Varendorff aus Wien, blieb sprachlos zurück.