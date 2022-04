„SommerTheaterPark“ lockt mit Kulturhighlights

Nach dem erfolgreichen Start im Vorjahr geht das Festival „SommerTheaterPark“ in St. Pölten heuer in die Verlängerung. Auf dem Programm stehen wieder getanzte Highlights des Europaballetts St. Pölten, Publikumslieblinge aus Oper, Operette und Schlager sowie hinreißende Open-Air-Abende in der zauberhaften Park-Kulisse des Kulturhauses Wagram. Die künstlerische Leiterin Anastasia Irmiyaeva setzt dabei wieder auf eine gute Mischung aus Klassik, Tanz und Nachwuchsförderung - wie etwa beim internationalen Ballettmeeting am 10. Juli. An diesem Abend mutiert die Landeshauptstadt zur Drehscheibe für Tanzbegeisterte aus aller Welt. Der Intendantin ist es eine echte Herzensangelegenheit.