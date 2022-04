Steirischer Pfarrer muss auf Entzug ins Kloster

„Häufiger Probleme“

Der Abt will zur Causa nichts sagen und verweist auf das „Beichtgeheimnis“. Die Diözese Graz-Seckau hingegen bestätigt, dass es in jüngster Zeit häufiger Probleme in der Pfarre gegeben habe. „Der Pfarrer hat jetzt von sich aus beschlossen, eine Auszeit im Kloster zu nehmen“, sagt Sprecher Thomas Stanzer.