Russischer Gas-Stopp stresst Salzburgs Industrie

Was, wenn kein russisches Gas mehr nach Österreich kommt? Diese Frage dürfte in vielen der 400 Industriebetrieben Salzburgs heiß diskutiert werden. Peter Unterkofler, Präsident der Industriellenvereinigung, beobachtet die Lage gebannt. Ein Gasstopp hätte in Salzburg harte Folgen. „Es würde zu Triage kommen. Das heißt, dass zuerst die Haushalte Gas bekommen und erste Industriebetriebe abgeschaltet werden“, sagt Unterkofler.