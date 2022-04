Kraftwerke senken Innpegel um bis zu 15 Zentimeter

Start mit Retentionsraum in Jenbach und Kramsach

Die Wasserverbände im Mittleren und Unteren Unterinntal gehen nun aber vom Planen ins Umsetzen über. So soll in den nächsten Schritten die Steinbrücke in Schwaz angehoben werden und Retentionsräume zwischen Stans und Jenbach umgesetzt werden. An solchen wird auch in Kramsach intensiv gearbeitet. „Im Frühsommer starten die Gespräche mit Grundeigentümern“, sagt Wörgls Bürgermeister Michael Riedhart, Obmann des Wasserverbandes Unteres Unterinntal.