Unbekannter „entsorgte“ Babykatzen in Ottakring

In den späten Abendstunden des 21. April klingelte bei der Tierrettung der Stadt Wien das Einsatztelefon. Besorgte Tierfreunde hatten im Bereich der U-Bahn-Station Kendlergasse zwei junge Katzen entdeckt, die auf der Straße herumirrten. Am Straßenrand bemerkten die aufmerksamen Finder zudem eine blau-grüne Reisetasche, in die das Zubehör gestopft worden war. „Feli“ und „Filiz“ hatten Glück im Unglück und konnten in Sicherheit gebracht werden - sie suchen nun das perfekte Zuhause.