Motorradfahrer beim Überholen schwer gestürzt

Kurz vor 17 Uhr fuhr ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem Motorrad auf der Breitenauer Straße L 104 in Richtung Breitenau am Hochlantsch. Als der Lenker in einer Rechtskurve einen Pkw überholen wollte, kam er auf das gegenüberliegende Bankett, verlor die Kontrolle über sein Motorrad und kam zu Sturz. Dabei durchschlug er zwei mit Stacheldraht umwickelte Weidezaunpfosten. Da der 21-Jährige über Schmerzen in beiden Armen und Beinen klagte, wurde er nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C 17 in das UKH Graz geflogen.