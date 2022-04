Große Ehrenzeichen des Landes Steiermark verliehen

Mit dem Großen Ehrenzeichen wurde unter anderem Hedwig Eder für ihren jahrelangen Einsatz für die Blasmusik in der Steiermark geehrt. Seit 1998 ist sie aktive Musikerin in der Marktmusikkapelle St. Michael, engagierte sich im Blasmusikverband Leoben und wurde 2006 schließlich in den Landesvorstand des Steirischen Blasmusikverbandes gerufen. Dort leistete sie wertvolle Arbeit in verantwortungsvollen Positionen, wie etwa als Landesfinanzreferentin oder als Landesobmann-Stellvertreterin. Alonso Alberto Jimenez Arboleda wurde einerseits für sein städtebauliches Wirken sowie die Pflege und Entwicklung der Beziehungen zwischen Österreich und Kolumbien geehrt. In den Achtzigerjahren verlegte der in Medellín geborene Architekt seinen Lebensmittelpunkt nach Graz. Neben dem Bau eines Zentrums für indigene Einwohner im Regenwald an der pazifischen Küste Kolumbiens war er für den Umbau und die Neugestaltung des Foyers und des Zuschauerraums des Next Libertys verantwortlich. Darüber hinaus bekleidet er das Amt des Honorarkonsuls von Kolumbien. Weiters wurde Ferdinand Roth für sein Lebenswerk, die Gründung und Etablierung der Modehäuser Roth in Fürstenfeld, Feldbach und Umgebung ausgezeichnet. 1981 wurde das erste Modehaus Roth eröffnet und somit der Grundstein für die Geschichte der Roth Modehandel GmbH gelegt. Sukzessive folgten weitere Modehäuser, die sich unter der Leitung von Ferdinand Roth zu den größten privaten Modehäusern in der Steiermark etablierten.