Landestheater probt mit „Todesrad“ im Zirkuszelt

Als die „Krone“ am Montag exklusiv bei den Theaterproben vorbeischaut wird schnell klar: Hier erwartet das Publikum Großes. Nicht nur hinsichtlich des acht Meter hohen Stahl-Todesrades, das den Mittelpunkt der Bühne, Pardon, der Manege bildet. „Da heißt es auch für uns Schauspieler umdenken, weil wir fast von allen Seiten vom Publikum beobachtet werden“, so Zaharanski. Das Zirkus-Gefühl kommt aber nicht nur bei den Schauspielern auf. Im Foyer-Zelt werden bereits Popcorn-Wagen, Eis- und Crepes-Stände aufgebaut. Bis der herrliche Duft dann in der Luft liegt, dauert es noch etwas. Premiere feiert die erste Landestheater Produktion im Zirkuszelt am 7. Mai.