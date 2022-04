Steiermark überwacht ukrainische Atom-Meiler

Auf diese ist auch die steirische Landeswarnzentrale (LWZ) angewiesen, die die Informationen direkt vom Klimaschutzministerium in Wien bekommt. „Wir haben alle Strahlenwerte der ukrainischen Atomkraftwerke am Schirm - bis eben auf Tschernobyl“, berichtet LWZ-Leiter Harald Eitner der „Krone“. Bis dato habe man zum Glück keine erhöhten Werte abgelesen. Die Alarmglocken schrillten jedoch, als durch Waldbrände rund um das Unglücksareal (verursacht durch Feuergefechte) viel radioaktiver Staub in die Luft gelangte.