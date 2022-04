Tierisches Paradies für Körper, Geist und Seele

Dem Alltag entfliehen und jede Menge Spaß haben

Freundin Anna Foidl (30) – unter anderem Sprachberaterin, ausgebildete Kindergartenpädagogin und Konfliktcoach – bietet am Hof oder an gewünschten Orten Seminare und Teambuildings für Firmen oder Vereine an. Die Programme der Pädagoginnen können entweder getrennt oder in Kombination in Anspruch genommen werden. Alles wird individuell auf jeden Einzelnen abgestimmt. „Bei uns kann man dem Alltag entfliehen“, betonen die Unterländerinnen. Im Sommer sind zudem Nachhilfecamps in Mathe und Englisch mit ausgebildeten Lehrern sowie Feriencamps geplant. „Auch Kindergeburtstage können bei uns gefeiert werden.“