„Wir wollen Europa zeigen, wer wir sind!“

Ein Wahnsinnsgefühl im Finale zu stehen, vor der Saison hätten wir nicht gedacht, so weit zu kommen“, sagte Dijon Kameri euphorisch nach dem 5:0-Kantersieg über Atlético Madrid und dem damit verbundenen Finaleinzug. Wie viele in seiner Truppe spielte der 18-Jährige im Halbfinale der Youth League am Freitag in Nyon groß auf, war einer der Väter des Erfolgs. Das erste Tor von Simic legte der Mittelfeldstratege mustergültig auf, kurz vor der Pause knallte er den Ball zum 3:0 ins linke Kreuzeck. Keine Seltenheit, der Youngster ist die Schaltzentrale im Mittelfeld der Aufhauser-Crew, in fast alle Angriffsaktionen ist er involviert.