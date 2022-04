Zwei Einschleich-Diebstähle in Wohnhäusern

Zu einem ähnlichen Fall kam es am Freitag auch in der Stadt Salzburg. Ebenfalls über eine unversperrte Haustür gelangte ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in Salzburg-Lehen. Der Täter stahl aus dem Schlafzimmer Schmuck aus einer Schmuckschachtel. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.