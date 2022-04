Weniger Einsätze für Salzburgs Bergretter

„Die Hauptursache der Bergunfälle im Jahr 2021 dürfte nach wie vor am anhaltenden Wanderboom liegen“, erklärt Balthasar Laireiter, der am Samstag in seiner Funktion als Landesleiter der Bergrettung Salzburg wiedergewählt wurde. 42 Prozent der Gesamteinsätze betrafen Wander- und Bergunfälle. Im Frühjahr 2021 war auch der anhaltende Skitouren-Trend (plus 15 Prozent) für Einsätze verantwortliche.