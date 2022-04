Nach jahrelangem Leidensweg Hilfe für Betroffene

Erfolgreiche Initiative mit „Healthacross“ in Melk

Auch für Katharina Kern aus Pyhra begann alles mit 17 Jahren. In sechs Monaten wurde sie zweimal operiert, ein drittes Mal in Znaim. Es folgten Hormontherapien. Heute ist die 26-Jährige stolze Mama der kleinen Mia. „Man fühlt sich mit der Diagnose oft alleine“, erklärt sie. In Melk fand sie Hilfe und Unterstützung. „Die Probleme sind leicht zu beheben, wenn man die Ursache kennt. Aber es ist eine chronische Erkrankung“, so Wanderer. Dank der grenzüberschreitenden Kooperation von „Healthacross“ und der Expertise aus Znaim ist es gelungen, in Melk knapp 500 Frauen erfolgreich zu behandeln, so Landesrat Martin Eichtinger.