Krems errichtet Infopunkte für Blackout-Notfall

Corona-Pandemie, Krieg in der Ukraine – und bald auch ein flächendeckendes Blackout in Europa? „Die Gefahr dieses Szenarios wächst“, sind sich alle Experten einig. Auch deshalb rüstet man sich in Krems bereits für den Ernstfall. In der ganzen Stadt werden aktuell eigene Info-Punkte mit Informationen und Tipps errichtet.