Festspiele: Sponsor-Deals bleiben undurchsichtig

Mit Sätzen wie diesen lassen die lettisch-amerikanische Regisseurin Yana Ross und Schriftsteller Lukas Bärfuss aufhorchen. Ihnen stößt die seit 2017 bestehende Sponsorbeziehung mit dem Bergbaukonzern Solway auf. Die Schweizer hätten, wie berichtet, nicht nur Wurzeln in der russischen Aluindustrie und Beziehungen in den Kreml. Auch der Umgang des Konzerns mit den Indigenen in Guatemala und aufgedeckte Umweltverschmutzungen der dort betriebenen Fenix Nickel-Mine erzürnen.