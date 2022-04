Motorradunfälle forderten teils schwer Verletzte

Auch am Donnerstag kam es in Tirol wieder zu zwei Motorradunfällen. Beinahe zeitgleich wurden ein 29-Jähriger in Kirchbichl und ein 60-Jähriger in Kufstein verletzt, beide mussten ins Spital gebracht werden. Besonders schwer verletzt wurde der jüngere Mann - er war in die Leitschiene gekracht.