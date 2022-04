Sponsoring: Minen-Geld wird nun zu Minenfeld

Denn der Konzern habe nicht nur Wurzeln in der russischen Metall-Industrie und gute Manager-Beziehungen in den Moskauer Kreml, wie auch die Investigativ-Plattform „Bellingcat“ berichtet. Obwohl das guatemaltekische Höchstgericht die Stilllegung der Nickelmine Fenix 2020 wegen Missachtung der Rechte der Indigenen befahl, betreiben die Schweizer ihre dortige Mine einfach weiter. Zudem gravierend: Wie Recherchen der Redaktion „Forbidden Stories“ zeigen, wisse die Solway-Gruppe nicht nur von den Umweltschäden, die ihre Mine in Guatemala verursache. Sie habe sie gar vertuscht.