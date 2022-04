Nach Unfällen in Tirol: Geldstrafen für Alkolenker

Beifahrer wurde aus Auto geschleudert

Unter Drogeneinfluss und ebenfalls alkoholisiert geriet ein 32-Jähriger am 14. Jänner 2022 um 3 Uhr morgens in Kössen mit seinem Wagen ins Schleudern. Es herrschten winterliche Fahrverhältnisse und er fuhr viel zu schnell in die Kurve hinein. Warum er überhaupt noch ins Auto gestiegen war, konnte er vor Gericht nicht mehr sagen - übrigens hatte er schon einmal seinen Führerschein wegen Trunkenheit am Steuer verloren.