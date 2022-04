Müssen die Steirer wieder in die Kurzarbeit?

Kündigungswellen in Laboren und Apotheken

Eine andere Situation gibt es bei Test-Laboren: Wegen 60 Prozent weniger PCR-Tests am Institut für morphologische Analytik musste die Kündigung von 200 Personen eingeleitet werden. Auch in den 27 steirischen Apotheken, die selbst PCR-Tests auswerten, sank der Bedarf; in der Grazer Apotheke Waltendorf etwa auf ein Viertel. Dass sich das auch auf das Personal auswirkt, bestätigt Chef Michael Schramm: „Wir hatten insgesamt 25 Tester zusätzlich zum Stammpersonal. Aus Kostengründen mussten wir einige abbauen.“ Viele davon waren aber Studenten, die sich Geld dazuverdienten.