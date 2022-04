Der erloschene Vulkan birgt noch Geheimnisse

Er war 2015 „Wissenschafter des Jahres“ und erforscht nun die Geschichte einer kleinen südoststeirischen Gemeinde: Seit dem Vorjahr leitet der Wiener Uni-Professor Wolfgang Neubauer archäologische Grabungen am Königsberg in Tieschen. Die Ergebnisse des Zehn-Jahres-Projekts will die Gemeinde auch touristisch nutzen.