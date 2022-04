Sechs Verletzte bei Verkehrsunfall mit drei Autos

Gegen 14.30 Uhr fuhr eine 42-Jährige aus Graz-Umgebung mit ihrem Pkw von der A9 ab und wollte in weiterer Folge auf die B 67 in Fahrtrichtung Peggau auffahren. Dazu blieb sie auf der dort befindlichen Linksabbiegespur stehen. Zeitgleich fuhr ein 26-Jähriger, auch aus Graz-Umgebung, mit seinem Pkw auf der B 67 von Peggau kommend in Fahrtrichtung Friesach. In dem Fahrzeug befanden sich zwei weitere Männer (beide 23, beide GU). Ebenfalls zur selben Zeit fuhr ein 82-Jähriger mit seiner 79-jährigen Beifahrerin, beide aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, auf der B 67 von Friesach kommend in Fahrtrichtung Peggau. Der Mann beabsichtigte nach links auf die S 35 aufzufahren und bog ab. Der 26-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Fahrzeug des 82-Jährigen. Anschließend schleuderte es den Pkw des 26-Jährigen gegen das Auto der auf der Linksabbiegespur wartenden 42-Jährigen.