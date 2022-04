In Impfwoche gibt es mehr als nur den Corona-Stich

Diese Aktion ist gratis, aber gewiss nicht umsonst: Im Rahmen der Europäischen Impfwoche werden am 24. und am 29. April neben den Corona- auch MMR-Stiche angeboten. Die Kombinationsimpfung wird ab dem vollendeten 9. Lebensmonat empfohlen und sollte vor dem Eintritt der Kleinen in Krippen oder Kindergärten durchgeführt werden. Bis zum Alter von 15 Jahren ist der Stich ohnehin kostenlos.