So hat sich der Look von Herzogin Meghan verändert

Goldenes Handkettchen zum Power-Suit

Für ihren ersten Auftritt in Den Haag hatte Meghan einen Hosenanzug in strahlendem Weiß von Valentino gewählt, der an die 4600 Euro gekostet haben soll. Dazu trug sie eine Tasche mit Kettenriemen vom selben Label und Aquazzura-Pumps. Neben ihrer goldenen Cartier-Uhr fiel ein besonderes Accessoire ins Auge: ein hauchdünnes Handkettchen.