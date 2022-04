Schock für Urlauberfamilie: Wohnmobil in Vollbrand

Bange Momente für eine deutsche Urlauberfamilie in der Nacht auf Dienstag auf der Inntalautobahn in Telfs in Tirol: Während der Fahrt geriet plötzlich ihr Wohnmobil in Brand. Die Eltern und ihre beiden Kinder konnten sich am Pannenstreifen rechtzeitig in Sicherheit bringen. Das Gefährt brannte komplett aus. An Bord befindliche Gasflaschen explodierten glücklicherweise nicht!