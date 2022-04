Guardia Civil auf Tiroler Gletschereis im Jamtal

Seit 2007 gibt es laut Hans Ebner, Chef der österreichischen Alpinpolizei, eine Kooperation mit der spanischen Spezialeinheit Guardia Civil. Deren Alpinisten sind im Zweijahresrhythmus in Österreich zu Gast, um ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit den heimischen Kollegen auszutauschen. Jetzt nahmen drei Mitglieder der spanischen Einheit an einem Skihochtourenkurs auf der Jamtalhütte in Galtür teil. Ein vierter musste Coronabedingt kurzfristig passen.