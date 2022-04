Neue Idee: „Spargel-Express“ soll durchstarten

Die Logistik des Ögreisslers ist dabei nahezu ohne teure Lager aufgebaut. Nur das, was bestellt ist, wird geerntet oder produziert und geliefert. Die Kunden können bis abends einen Spargel bestellen, der frühmorgens gestochen, am Vormittag abgeholt wird und am Nachmittag bereits beim Kunden eintrifft – und am besten per Bahn. Vielleicht ein Lichtblick für eine ökologische Zukunft.